قافلة مساعدات إنسانية تضم 25 حافلة تدخل الغوطة الشرقية

مصدر الصورة EPA Image caption الصليب الأحمر والهلال الأحمر يساعدان بعض المدنيين على الخروج من المنطقة المحاصرة

دخلت قافلة مساعدات تحمل أغذية إلى منطقة الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في سوريا.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس إن القافلة تضم 25 شاحنة وإنها متوجهة إلى دوما، كبرى البلدات في الغوطة.

وأضافت إن المساعدات جزء ضئيل مما تحتاجه الأسر هناك.

وقد سمح لعدد من القوافل بالدخول إلى المنطقة، عقب بدء هجوم قوات الحكومة السورية على المنطقة الشهر الماضي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الهلال الأحمر السوري قوله إن قافلة تحمل حوالي 340 طنا من المساعدات الغذائية دخلت الغوطة الشرقية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة.