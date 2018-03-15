آلاف المدنيين يفرون من الغوطة الشرقية

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بدأ آلاف المدنيين الفرار من الغوطة الشرقية مع تقدم القوات الحكومية نحو المناطق المحاصرة.

وقال التلفزيون الرسمي السوري إن آلاف الرجال والنساء والأطفال يغادرون المنطقة وبث مقاطع مصورة لهم خاصة في مدن مثل حمورية التي كانت تحت قصف مكثف.

ويعد هذا أكبر عملية نزوح من المنطقة منذ حاصرتها القوات الحكومية والقوات الموالية لها ضمن عملية تصعيد عسكري تهدف إلى استعادة المنطقة القريبة من العاصمة دمشق.

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في الوقت نفسه، دخلت 25 شاحنة منطقة دوما المحاصرة لإيصال معونات غذائية للسكان، فيما قالت الجمعية الدولية للصليب الأحمر إن المعونات مجرد جزء صغير من حجم المعونات المطلوب بشكل عاجل لنحو 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية.

"اتفاق لإجلاء المصابين" من الغوطة الشرقية

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وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن القافلة تنقل مواد غذائية تكفي نحو 26 ألف شخص مدة شهر علاوة على إمدادات أخرى.

وخلفت الحرب الاهلية في سوريا أكثر من 350 ألف قتيلا و11 مليون مشرد على مدار الأعوام السبعة الماضية.

وخلال الأسبوع الماضي أدى تقدم القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها إلى تقسيم الغوطة إلى 3 مناطق محاصرة بشكل كامل الأولى شمال الغوطة حول مدينة دوما ويسيطر عليها جيش الإسلام، والثانية جنوبا حول حول مدينة حمورية التي يسيطر عليها فيلق الرحمن، والثالثة في الغرب ويسيطر عليها أحرار الشام.

وتوسطت الأمم المتحدة بين قيادة جيش الإسلام والحكومة الروسية لتسهيل نقل عشرات المصابين إلى خارج المنطقة المحاصرة علاوة على بعض الأسر في مدينة دوما خلال فترات توقف إطلاق النار لكن القصف والقتال استمر في منطقة حمورية الجنوبية دون توقف.

وبعدما اخترقت القوات المهاجمة صفوف المدافعين عن الغوطة خارج مدينة حمورية، مساء الأربعاء، قالت الحكومة السورية إنها خصصت ممرا أمنا لخروج المدنيين.

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وصباح الخميس، غادر أكثر من 7 آلاف شخص المنطقة نحو الحواجز التي نصبتها القوات الحكومية في منطقة عدرا حسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وهي منطمة مستقلة مقرها بريطانيا.

من جانبه، قال مصدر روسي إن أعداد النازحين من المنطقة لايتعدى 4 آلاف، لكنه توقع أن يرتفع العدد إلى 13 ألف شخص بنهاية يوم الخميس ويعيش في مدينة حمورية نحو 33 ألف شخص.

وكالة الأنباء الرسمة (سانا) قالت إن "الإرهابيين" وهو مصطلح تستخدمه لوصف المعارضين المسلحين استخدموا المدنيين كدروع بشرية، مضيفة ان النازحين من الغوطة سيُنقلون إلى معسكرات للاجئين.

وقال أحمد خنصور أحد ساطني الغوطة الشرقية لبي بي سي إن مدينة حمورية تتعرض لقصف جوي ومدفعي مستمر خلال الأيام الماضية ما دفع السكان للبقاء في الأقبية لعدة أيام بشكل دائم ولايمتلكون إلا القليل من المواد الغذائية.

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وأضاف قائلا "آخر ما تلقيناه من حمورية البارحة هو نداء استغاثة حيث يحاول لسكان الخورج إلى الشوارع لكن قوات النظام تستهدف أي شخص يتحرك في الشوارع وأصابوا جميع من ينتظر المعونات في الشارع".

وقالت مجموعة القبعات البيض وهي جماعة خدمة مدنية لإخلاء المصابين إن 13 مدنيا بينهم 4 اطفال وامرأتان لقوا مصرعهم الأربعاء في مدينة حمورية التي استهدفتها 65 غارة جوية و80 برميل متفجر و200 صاروخ خلال يوم الأربعاء فقط.

وأضافت المجموعة أن أحد أعضائها قتل في غارة جوية مزدوجة استهدفت سيارات الإسعاف التي كانت تتوجه لموقع القصف لإنقاذ المصابين الخميس.

وفي مناطق النظام في دمشق لقي شخص مصرعه وأصيب آخران بعد سقوط قذائف هاون أطلقتها فصائل مسلحة شرقي الغوطة وذلك حسب ما نقلت وكالة (سانا) الحكومية.