سقوط طائرة عسكرية أمريكية غربي العراق

سقطت طائرة عسكرية أمريكية تحمل عددا من العسكريين الأمريكيين غربي العراق، بحسب بيان للقيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت متأخر الخميس.

وأشار البيان إلى أن فرق الإنقاذ "تتعامل مع الموقف في المكان الذي سقطت فيه الطائرة في الوقت الحالي"، من دون أعطاء أي تفاصيل أخرى بشأن إن كان قد سقط ضحايا في الحادث؟

وأضاف إن تحقيقا سيجرى لتحديد أسباب الحادث، وستعلن أي تفاصيل إضافية عند توفرها.