مقتل ضابط وجندي إسرائيليين في عملية دهس بالضفة الغربية

مصدر الصورة AFP/GETTY Image caption الهجوم وقع بالقرب من مستوطنة ميفو دوتان غربي مدينة جنين

قُتل ضابط وجندي إسرائيليان في عملية دهس بسيارة نفذها مشتبه به فلسطيني شمالي الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي.

ووقع الهجوم بالقرب من مستوطنة ميفو دوتان غربي مدينة جنين.

وتمكن المشتبه به، الذي أصيب بجروح طفيفة، من الفرار من موقع الحادث لكنه اعتقل في وقت لاحق.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن عددا من الجنود كانوا يأمنون بعض الطرق بالقرب من مستوطنة ميفو دوتان وقت الحادث.

وتعد المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تشكك في الأساس القانوني لذلك.

مصدر الصورة Reuters Image caption وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يقول في حسابه على تويتر إنه سيطلب تنفيذ عقوبة الإعدام على المشتبه وهدم منزله

وحددت قوات الأمن الإسرائيلية هوية المشتبه به، وقالت إن اسمه علاء قبها من بلدة قريبة من جنين، وإنه سجن من قبل بسبب مخالفات أمنية، ثم أطلق سراحه قبل عام.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد بإيقاف جميع التصاريح لأسرة المشتبه به، من بينها تصاريح العمل والتجارة اللازمة للدخول إلى إسرائيل والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في حسابه على تويتر، إنه سيطلب تنفيذ عقوبة الإعدام على المشتبه به وهدم منزله.

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وأشادت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعملية الدهس، لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنها.

ووقع الهجوم وسط توترات متزايدة، الجمعة، بعدما دعت حماس إلى الخروج في احتجاجات بالتزامن مع مرور 100 يوم على اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وقد اندلعت مواجهات بين القوات الإسرئيلية والمحتجين الفلسطينيين في عدة مدن بالضفة العربية.

وفي غزة، أصيب 25 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقد قتل أكثر من 30 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين في أعمال العنف التي اندلعت منذ إعلان ترامب بشأن القدس حتى اليوم، بحسب وكالة فرانس بريس.