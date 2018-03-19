بالصور: عمليات نهب في عفرين
مدينة عفرين السورية تشهد أعمال نهب عقب سيطرة مسلحي الجيش السوري الحر مدعومين بقوات تركية على المدينة.
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AFP
حتى الحيوانات لم تسلم من اعمال النهب.
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AFP
محل صغير في مدينة عفرين يتعرض للنهب.
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AFP
أحد المقاتلين الذين تدعمهم تركيا يقود جرارا منهوبا بعد السيطرة على عفرين.
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AFP
صورة لجرار آخر محمولا على رافعة.
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AFP
دراجات نارية ومواد أخرى منهوبة.
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AFP
سيارة خاصة من بين ما أخذ من عفرين.
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AFP
عدد من المحلات يتعرض للتدمير والنهب.
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AFP
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