بالصور: عمليات نهب في عفرين

  • 19 مارس/ آذار 2018

مدينة عفرين السورية تشهد أعمال نهب عقب سيطرة مسلحي الجيش السوري الحر مدعومين بقوات تركية على المدينة.

  • عفرين AFP

    حتى الحيوانات لم تسلم من اعمال النهب.

  • عفرين AFP

    محل صغير في مدينة عفرين يتعرض للنهب.

  • عفرين AFP

    أحد المقاتلين الذين تدعمهم تركيا يقود جرارا منهوبا بعد السيطرة على عفرين.

  • عفرين AFP

    صورة لجرار آخر محمولا على رافعة.

  • عفرين AFP

    دراجات نارية ومواد أخرى منهوبة.

  • عفرين AFP

    سيارة خاصة من بين ما أخذ من عفرين.

  • عفرين AFP

    عدد من المحلات يتعرض للتدمير والنهب.

  • عفرين AFP

    تمثال الرمز الكردي كاوه الحداد بعد هدمه

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