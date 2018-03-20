الشيوخ الأمريكي لا يقر مشروع قرار لوقف دعم السعودية في حرب اليمن

  • 20 مارس/ آذار 2018
خبر عاجل

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد إقرار مشروع قرار يقضي بوقف الدعم الأمريكي للحملة العسكرية السعودية في اليمن.

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة