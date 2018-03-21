أردوغان ينتقد الوجود العسكري الأمريكي في سوريا

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انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الوجود الأمريكي في شمال سوريافي تصريحات بثتها شبكة إن تي في الخاصة من خطاب ألقاه اردوغان خلال احتفال في أنقرة.

وقال اردوغان في تصريحاته: "يقولون إنهم لن يغادروا منبج، لكن أنتم لا تملكون الحق في البقاء هناك"

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، أنها لن تسحب القوات من منبج رغم مطالبات تركيا لها بذلك.

وتُسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على منبج ومعها عناصر استخباراتية وجنود أمريكيون.

وقد أحكمت الميليشيات الكردية سيطرتها على مناطق واسعة شمال شرقي سوريا بخوض الحرب ضد الفصائل "الإسلامية" وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية في ظل دعم عسكري أمريكي مباشر.

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كما اعتاد الطيران الأمريكي تمهيد الساحة للميليشيات الكردية عبر غارات مكثفة على المواقع المعادية قبل أن يتقدم المقاتلون الأكراد للسيطرة عليها.

لكن تركيا تعتبر الميليشيات الكردية في شمال سوريا والعراق امتدادا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية من قبل كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.