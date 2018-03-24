مقتل رقيب شرطة وجرح 4 أشخاص في تفجير بالإسكندرية
أكدت مصادر طبية وأمنية مقتل رقيب شرطة على الأقل وإصابة أربعة آخرين من قوات الأمن في انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف موكب مدير أمن الاسكندرية.
وأضاف مصدر أمني أن ثلاث سيارات تحطمت في الانفجار الذي وقع في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بالاسكندرية. ولم يصب مدير أمن الأسكندرية بأذى، وفقا للمصدر.
وقال شهود عيان في مدينة الإسكندرية الساحلية، شمالي مصر، إنهم سمعوا صوت انفجار شديد في شارع يضم فندقا للقوات المسلحة بمنطقة رشدي بالقرب من جسر ستانلي.
وأضافوا أن الانفجار وقع في شارع المعسكر الروماني وتسبب في خسائر في المباني المجاورة، ولم يتم التحقق من وقوع خسائر بشرية.