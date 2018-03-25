الجيش الأمريكي يعلن مقتل "إرهابيين اثنين" في غارة جوية جنوبي ليبيا

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أعلن الجيش الأمريكي مقتل "اثنين من الإرهابيين" في غارة جوية على مدينة جنوب غربي ليبيا.

وقالت قيادة القوات الأمريكية في افريقيا في بيان إن "الغارة ضربت أهدافا في ضواحي مدينة أوباري بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا".

وأضاف البيان "وفقا لتقييمنا، لم يسقط أي مدنيين في الغارة".

وقال البيان "نحن ملتزمون بزيادة الضغوط على الشبكات الإرهابية ومنع أفرادها من التمتع بملاذ آمن".

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان في مدينة اوباري قوله إن انفجارا كبيرا سمع منتصف يوم السبت.

وبحسب الوكالة، استهدف منزل في حي الفرسان مما أسفر عن مقتل شخصين.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لجثة على الأرض مبتورة الأطراف والرأس في موقع الغارة إضافة إلى سيارة تحطمت نوافذها وبها ثقوب كثيرة.

ولم يكشف بيان القوات الأمريكية عن هوية الشخصين المستهدفين في الغارة.

ويشن الجيش الأمريكي من آن لآخر غارات في ليبيا يقول إنها تستهدف متشددين.

وكانت واشنطن قد أعلنت العام الماضي أنها قتلت عشرات المسلحين في ضربات جوية في مناطق صحراوية بمدينة سرت في محاولة لمنع المسلحين من إعادة تنظيم صفوفهم.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الأمريكي شن غارات على مناطق في جنوب ليبيا.

وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.