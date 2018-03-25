الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا فوق الرياض

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اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا فوق العاصمة الرياض في ساعة متأخرة من الأحد، في ما يبدو أنه هجوم للحوثيين يتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء هجمات التحالف بقيادة االسعودية على اليمن، وذلك حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية.

وقال شهود إنهم سمعوا انفجارا مدويا ورأوا لهبا في فوق سماء العاصمة، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقالت وكالة أنباء سبأ، التابعة للحركة الحوثية، إن الانفجار استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ من طراز بركان H2.

وقالت سبأ أيضا إن "الحوثيين أيضا أطلقوا صواريخ على مطارات مدن أبها وجيزان ونجران جنوبي السعودية".

وقتل أكثر من 10 آلاف شخص في اليمن منذ مارس/آذار 2015 عندما شنت السعودية وعدد من الدول العربية السنية حملة عسكرية ضد الحوثيين، الذين فرضوا سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء وأجبرت الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار.