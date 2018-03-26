مشاهد من الانتخابات الرئاسية المصرية

  • 26 مارس/ آذار 2018

صور للناخبين المصريين من أمام مراكز الاقتراع، التي فتحت أبوابها اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى على مدار ثلاثة أيام.

  • سيدة تدلي بصورتها في الانتخابات المصرية BBC

    فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في مصر اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مرشحان هما الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

  • ناخبين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم BBC

    يحق لنحو 59 مليون ناخب التصويت في الانتخابات التي تجرى على مدار ثلاثة أيام. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها لم تتلق أية شكاوى حتى الآن تتعلق بسير الانتخابات الرئاسية، سواء من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية أو من الناخبين.

  • سيدة تدلي بصوتها في الانتخابات المصرية BBC

    ومن المقرر إعلان نتائج الانتخابات في الثاني من أبريل/نيسان المقبل. وإذا لم يفز أي من المرشحين بنسبة 50+1، ستجرى جولة إعادة في يوم 24 من الشهر ذاته.

  • ناخبين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم BBC

    ويؤمن العملية الانتخابية مئات الألاف من جنود الجيش والشرطة، ويشرف عليها ١٧ ألف قاضٍ في أكثر من عشرة آلاف مقر انتخابي.

  • مراقبان من الاتحاد الأفريقي BBC

    تخضع الانتخابات لمراقبة منظمات حقوقية محلية، وأخرى دولية من بينها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

  • ناخبين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم BBC

    يتوقع مراقبون فوزا كاسحا للسيسي ضد منافسه الوحيد، الذي كان أحد مؤيديه قبل أن يتقدم لمنافسته قبل دقائق من غلق باب الترشح، بدعم عشرين برلمانيا.

  • سيدات يتجهن للإدلاء بأصواتهن في مراكز الاقتراع BBC

    ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بولاية ثانية، في الوقت الذي دعا معارضون إلى مقاطعة الانتخابات.

  • ناخب يدلي بصوته BBC

    تنشط وسائل الإعلام المحلية خلال الأسابيع الأخيرة في الترويج لدعوة الناخبين للمشاركة في هذه الانتخابات.

  • رجل الأعمال أبو هشيمة يدلي بصوته في الانتخابات BBC

    كما أدلى عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة بأصواتهم، وحثوا من يحق لهم التصويت على المشاركة في الانتخابات.

  • سيدات يدلين للإدلاء بأصواتهن في مراكز الاقتراع BBC

    تنقسم القوى السياسية والشارع المصري ما بين فئتين، أولاهما تحث على المشاركة في تلك الانتخابات، مؤكدة على أهمية المشاركة في حد ذاتها، والأخرى تدعو للمقاطعة معتبرة تلك الانتخابات "شكلية".

  • سيدات يتجهن للإدلاء بأصواتهن في مراكز الاقتراع BBC

    يرى المؤيدون للرئيس السيسي أن غياب المنافسة الحقيقية يرجع إلى فشل المعارضة، في حين تتهم المعارضة النظام بتجفيف المشهد السياسي المصري.

  • سيدات يتجهن للإدلاء بأصواتهن في مراكز الاقتراع BBC

    واللافت للنظر هو أن أغلبية الناخبات من متوسطات العمر أو كبار في السن، ولا يوجد حضور لافت للشباب.