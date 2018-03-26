مشاهد من الانتخابات الرئاسية المصرية

يحق لنحو 59 مليون ناخب التصويت في الانتخابات التي تجرى على مدار ثلاثة أيام. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها لم تتلق أية شكاوى حتى الآن تتعلق بسير الانتخابات الرئاسية، سواء من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية أو من الناخبين.