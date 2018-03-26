مشاهد من الانتخابات الرئاسية المصرية
صور للناخبين المصريين من أمام مراكز الاقتراع، التي فتحت أبوابها اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى على مدار ثلاثة أيام.
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BBC
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في مصر اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مرشحان هما الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
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BBC
يحق لنحو 59 مليون ناخب التصويت في الانتخابات التي تجرى على مدار ثلاثة أيام. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها لم تتلق أية شكاوى حتى الآن تتعلق بسير الانتخابات الرئاسية، سواء من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية أو من الناخبين.
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BBC
ومن المقرر إعلان نتائج الانتخابات في الثاني من أبريل/نيسان المقبل. وإذا لم يفز أي من المرشحين بنسبة 50+1، ستجرى جولة إعادة في يوم 24 من الشهر ذاته.
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BBC
ويؤمن العملية الانتخابية مئات الألاف من جنود الجيش والشرطة، ويشرف عليها ١٧ ألف قاضٍ في أكثر من عشرة آلاف مقر انتخابي.
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BBC
تخضع الانتخابات لمراقبة منظمات حقوقية محلية، وأخرى دولية من بينها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
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BBC
يتوقع مراقبون فوزا كاسحا للسيسي ضد منافسه الوحيد، الذي كان أحد مؤيديه قبل أن يتقدم لمنافسته قبل دقائق من غلق باب الترشح، بدعم عشرين برلمانيا.
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BBC
ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بولاية ثانية، في الوقت الذي دعا معارضون إلى مقاطعة الانتخابات.
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BBC
تنشط وسائل الإعلام المحلية خلال الأسابيع الأخيرة في الترويج لدعوة الناخبين للمشاركة في هذه الانتخابات.
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BBC
كما أدلى عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة بأصواتهم، وحثوا من يحق لهم التصويت على المشاركة في الانتخابات.
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BBC
تنقسم القوى السياسية والشارع المصري ما بين فئتين، أولاهما تحث على المشاركة في تلك الانتخابات، مؤكدة على أهمية المشاركة في حد ذاتها، والأخرى تدعو للمقاطعة معتبرة تلك الانتخابات "شكلية".
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BBC
يرى المؤيدون للرئيس السيسي أن غياب المنافسة الحقيقية يرجع إلى فشل المعارضة، في حين تتهم المعارضة النظام بتجفيف المشهد السياسي المصري.
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BBC
واللافت للنظر هو أن أغلبية الناخبات من متوسطات العمر أو كبار في السن، ولا يوجد حضور لافت للشباب.
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