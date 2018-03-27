المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد نقل نتنياهو للمستشفى

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أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية نقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المستشفى.

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفي بشكل عاجل.

وأضافت أن نتنياهو يعاني من نوبة سعال حادة وارتفاع درجة الحرارة.

وحسب الانباء الواردة نقل نتياهو على عجالة إلى مستشفى هداسا في ضواحي مدينة القدس مع الساعات الأولى من مساء الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء لبي بي سي إن طبيب نتنياهو الشخصي يعتقد أنه لم يكمل فترة الراحة المطلوبة من مرضه بنوبة انفلونزا قبل أسبوعين، وبالتالي تفاقمت الأعراض فقرر الدكتور أن رئيس الوزراء سيكمل عدة اختبارات في مستشفى هداسا.