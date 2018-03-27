بالصور: انتخابات الرئاسة المصرية في يومها الثاني
تواصل مصر لليوم الثاني عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.
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BBC
الانتخابات الرئاسية المصرية تدخل يومها الثاني، والتي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.
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BBC
تغلب المشاهد الاحتفالية على الأجواء أمام عدد من مراكز الاقتراع في محافظات مصر.
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BBC
وعلى الرغم من تأكيد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، على أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على أعداد المشاركين، إلا أنه أشار إلى أن اليوم الأول شهد كثافة في الإقبال في عدد من المحافظات، أبرزها القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والقليوبية، وأسيوط، وأسوان.
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BBC
بحسب فريق مراسلي بي بي سي، الذي تابع سير عملية التصويت في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط، فإن نسب الإقبال الأبرز كانت بين كبار السن، خاصة السيدات.
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BBC
وتستمر التعزيزات والإجراءات الأمنية أمام مقار اللجان في اليوم الثاني من الانتخابات. كما مشط الخبراء الأمنيون محيط اللجان للتأكد من خلوها من أي تهديدات.
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BBC
كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في وقت سابق اليوم، استمرار عمليات التصويت خلال ساعة الراحة المخصصة للقضاة وأمناء لجان الاقتراع، والتي سبق تحديدها ما بين الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا في أيام الانتخابات، وذلك تيسيرا على الناخبين وعدم تعطيل سير الانتخابات.
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BBC
يحق لقرابة 60 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى على مدار ثلاثة أيام، بدأت أمس وتستمر حتى 28 مارس/آذار الجاري.
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BBC
ويرى المؤيدون للرئيس السيسي أن غياب المنافسة الحقيقية يرجع إلى فشل المعارضة، في حين تتهم المعارضة النظام بتجفيف المشهد السياسي المصري.
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BBC
وتشهد العاصمة، القاهرة، وعدد من المحافظات حملات مكثفة لحشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات.
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BBC
ورصدت مراسلة بي بي سي، سالي نبيل، عدد من مطالب الناخبين من الرئيس المصري القادم، جاء على رأسها تحقيق الأمن والاستقرار وضمان ألا تشهد أسعار السلع والخدمات الأساسية المزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
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BBC
وحال فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات، فسيستمر في منصبه لأربع سنوات أخرى، غير أنه لا يحق له الترشح لفترة أخرى بعد ذلك بحسب الدستور المصري.
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BBC
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، وفي حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة 50+1 من أصوات الناخبين، فستُجرى جولة إعادة يوم 24 من الشهر ذاته.
معرض الصور
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