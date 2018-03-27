بالصور: انتخابات الرئاسة المصرية في يومها الثاني

  • 27 مارس/ آذار 2018

تواصل مصر لليوم الثاني عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

  • ناخبة شابة تحمل علم مصر على كتفها BBC

    الانتخابات الرئاسية المصرية تدخل يومها الثاني، والتي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

  • ناخبون يحتفلون أمام إحدى اللجان BBC

    تغلب المشاهد الاحتفالية على الأجواء أمام عدد من مراكز الاقتراع في محافظات مصر.

  • ناخبات شابات BBC

    وعلى الرغم من تأكيد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، على أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على أعداد المشاركين، إلا أنه أشار إلى أن اليوم الأول شهد كثافة في الإقبال في عدد من المحافظات، أبرزها القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، والقليوبية، وأسيوط، وأسوان.

  • جنود يدفعون كرسي متحرك تجلس عليه امرأة مسنة BBC

    بحسب فريق مراسلي بي بي سي، الذي تابع سير عملية التصويت في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط، فإن نسب الإقبال الأبرز كانت بين كبار السن، خاصة السيدات.

  • أفراد أمن من الشرطة والجيش أمام إحدى اللجان BBC

    وتستمر التعزيزات والإجراءات الأمنية أمام مقار اللجان في اليوم الثاني من الانتخابات. كما مشط الخبراء الأمنيون محيط اللجان للتأكد من خلوها من أي تهديدات.

  • إحدى اللجان الانتخابية BBC

    كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في وقت سابق اليوم، استمرار عمليات التصويت خلال ساعة الراحة المخصصة للقضاة وأمناء لجان الاقتراع، والتي سبق تحديدها ما بين الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا في أيام الانتخابات، وذلك تيسيرا على الناخبين وعدم تعطيل سير الانتخابات.

  • ناخبين يحملون لافتات تحث على المشاركة BBC

    يحق لقرابة 60 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى على مدار ثلاثة أيام، بدأت أمس وتستمر حتى 28 مارس/آذار الجاري.

  • ناخبون رجال يحتفلون أمام إحدى اللجان BBC

    ويرى المؤيدون للرئيس السيسي أن غياب المنافسة الحقيقية يرجع إلى فشل المعارضة، في حين تتهم المعارضة النظام بتجفيف المشهد السياسي المصري.

  • ناخبون يحملون لافتات كُتب عليها "انزل... شارك" BBC

    وتشهد العاصمة، القاهرة، وعدد من المحافظات حملات مكثفة لحشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات.

  • سيدة تصوت في الانتخابات BBC

    ورصدت مراسلة بي بي سي، سالي نبيل، عدد من مطالب الناخبين من الرئيس المصري القادم، جاء على رأسها تحقيق الأمن والاستقرار وضمان ألا تشهد أسعار السلع والخدمات الأساسية المزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

  • شرطي يدفع كرسي متحرك تجلس عليه امرأة مسنة BBC

    وحال فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات، فسيستمر في منصبه لأربع سنوات أخرى، غير أنه لا يحق له الترشح لفترة أخرى بعد ذلك بحسب الدستور المصري.

  • ناخبة مسنة وعلى يدها آثار الحبر السري BBC

    ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، وفي حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة 50+1 من أصوات الناخبين، فستُجرى جولة إعادة يوم 24 من الشهر ذاته.

المزيد حول هذه القصة