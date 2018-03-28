لافروف يلتقي دي مستورا لبحث تطورات الأوضاع في سوريا

مصدر الصورة Reuters Image caption وزير الخارجية الروسي سيرغيه لافروف

ذكرت وكالة الأنباء الروسية نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تذكر اسمه، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي مستورا سيعقدان محادثات في موسكو يوم الخميس حول تطور الأوضاع في سوريا.

وكانت قد خرجت مساء الثلاثاء الدفعة الرابعة من مقاتلي فيلق الرحمن وعائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب. وقد ضمت الدفعة 6432 شخصا بينهم 1520 مسلحا، ليصل عدد من غادروا بلدات جوبر وزملكا وعين ترما وعربين لقرابة 20 ألف شخص، منذ الاتفاق بين القوات الحكومية وكل من فيلق الرحمن وحركة أحرار الشام.

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وكانت روسيا توصلت مع فصيلي حركة أحرار الشام في مدينة حرستا ثم فيلق الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية، إلى اتفاقين أجلي بموجبهما آلاف المقاتلين والمدنيين إلى إدلب، في عملية تمهد لاستكمال قوات النظام انتشارها في الغوطة الشرقية، بعدما باتت تسيطر على أكثر من تسعين في المئة منها.

ومن المتوقع أن يعقد اجتماع اليوم الأربعاء بين اللجنة المدنية في مدينة دوما والجانب الروسي، للبحث في التوصل إلى اتفاق حول المدينة التي يسيطر عليها جيش الإسلام المعارض. وتعد دوما آخر معقل لمقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية، عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش السوري يستعد لعملية "ضخمة" في آخر مدينة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في الغوطة الشرقية ما لم تقبل جماعة جيش الإسلام بتسليم المنطقة.