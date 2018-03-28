بالصور: الانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الأخير

,من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، وفي حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة 50+1 من أصوات الناخبين، فستُجرى جولة إعادة يوم 24 من الشهر ذاته.