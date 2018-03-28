بالصور: الانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الأخير

  • 28 مارس/ آذار 2018

عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية تدخل يومها الثالث والتي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، وفيمايلي مجموعة من اللقطات المختارة لعمليات التصويت في قرى مصرية.

  • قروي مصري أدلى بصوته في الانتخابات في إحدى قرى الجيزة BBC

    الانتخابات الرئاسية المصرية تدخل يومها الثالث والأخير والتي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

  • امراة تخضع لتفتيش حقيبتها في إحدى اللجان بمنطقة السيدة زينب BBC

    وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها ليدلي الناخبون بأصواتهم وسط إجراءات أمنية مشددة.

  • سيدتان منتقبتان بعد الإدلاء بأصواتهما في الانتخابات في إحدى قرى الجيزة BBC

    أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، معربة في ذات الوقت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية.

  • جنديان متمركزان لتأمين مقر انتخابي في قرية مصرية في إحدى قرى الجيزة BBC

    القوات الأمنية تواجدت بشكل مكثف أمام المقار الانتخابية ومحيطها لتوفير الأمان للمواطنين، وأوضحت وزارة الداخلية أنه سيجري التعامل بكل حسم وقوة في حالة رصد أي حالة خروج عن القانون.

  • مجموعة من المواطنات في انتظار الادلاء بأصواتهن في إحدى قرى الجيزة BBC

    وقالت غرفة عمليات وزارة الداخلية إن هناك هدوء للأوضاع الأمنية فى كافة أنحاء البلاد، وسط إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

  • سيدات مصريات في انتظار الإدلاء بأصواتهن في إحدى قرى الجيزة BBC

    لم يكشف الناطق باسم الهيئة العليا للانتخابات عن معدلات محددة لإقبال الناخبين، موضحا أن البيانات والإحصاءات الرقمية سيُفصح عنها مع إعلان النتائج النهائية.

  • مواطنة تدلي بصوتها في الانتخابات في إحدى قرى الجيزة BBC

    وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قالت إن التصويت في ثاني أيام الانتخابات شهد كثافة ملفتة في أعداد الناخبين، في عدد من المحافظات.

  • مواطنتان أدليا بصوتهما في الانتخابات في إحدى قرى الجيزة BBC

    ورصدت مراسلة بي بي سي، سالي نبيل، في قرية بمحافظة المنوفية بدلتا مصر تعالي أصوات من بعض المساجد تدعو الناخبين إلى ضرورة الذهاب لمراكز الاقتراع وإلا سيضطرون لدفع غرامة مالية.

  • سيدتان تدليان بصوتهما داخل لجنة انتخابية في إحدى قرى الجيزة BBC

    ويحق لقرابة 60 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.

  • مواطنة تدلي بصوتها بصحبة طفليها في إحدى قرى الجيزة BBC

    ,من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، وفي حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة 50+1 من أصوات الناخبين، فستُجرى جولة إعادة يوم 24 من الشهر ذاته.

  • مواطنون في انتظار الإدلاء بأصواتهم أمام إحدى اللجان الانتخابية في إحدى قرى الجيزة BBC

    ويرى المؤيدون للرئيس السيسي أن غياب المنافسة الحقيقية يرجع إلى فشل المعارضة، في حين تتهم المعارضة النظام بتجفيف المشهد السياسي المصري.

  • مواطن مصري أمام لجنة انتخابية في إحدى قرى الجيزة BBC

    وحال فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات، فسيستمر في منصبه لأربع سنوات أخرى، غير أنه لا يحق له الترشح لفترة أخرى بعد ذلك بحسب الدستور المصري.

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