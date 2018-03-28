بالصور: الانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الأخير
عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية تدخل يومها الثالث والتي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، وفيمايلي مجموعة من اللقطات المختارة لعمليات التصويت في قرى مصرية.
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BBC
الانتخابات الرئاسية المصرية تدخل يومها الثالث والأخير والتي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.
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BBC
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها ليدلي الناخبون بأصواتهم وسط إجراءات أمنية مشددة.
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BBC
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، معربة في ذات الوقت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية.
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BBC
القوات الأمنية تواجدت بشكل مكثف أمام المقار الانتخابية ومحيطها لتوفير الأمان للمواطنين، وأوضحت وزارة الداخلية أنه سيجري التعامل بكل حسم وقوة في حالة رصد أي حالة خروج عن القانون.
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BBC
وقالت غرفة عمليات وزارة الداخلية إن هناك هدوء للأوضاع الأمنية فى كافة أنحاء البلاد، وسط إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.
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BBC
لم يكشف الناطق باسم الهيئة العليا للانتخابات عن معدلات محددة لإقبال الناخبين، موضحا أن البيانات والإحصاءات الرقمية سيُفصح عنها مع إعلان النتائج النهائية.
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BBC
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قالت إن التصويت في ثاني أيام الانتخابات شهد كثافة ملفتة في أعداد الناخبين، في عدد من المحافظات.
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BBC
ورصدت مراسلة بي بي سي، سالي نبيل، في قرية بمحافظة المنوفية بدلتا مصر تعالي أصوات من بعض المساجد تدعو الناخبين إلى ضرورة الذهاب لمراكز الاقتراع وإلا سيضطرون لدفع غرامة مالية.
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BBC
ويحق لقرابة 60 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.
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BBC
,من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، وفي حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة 50+1 من أصوات الناخبين، فستُجرى جولة إعادة يوم 24 من الشهر ذاته.
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BBC
ويرى المؤيدون للرئيس السيسي أن غياب المنافسة الحقيقية يرجع إلى فشل المعارضة، في حين تتهم المعارضة النظام بتجفيف المشهد السياسي المصري.
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BBC
وحال فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات، فسيستمر في منصبه لأربع سنوات أخرى، غير أنه لا يحق له الترشح لفترة أخرى بعد ذلك بحسب الدستور المصري.
معرض الصور
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