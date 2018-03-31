السعودية "تعترض" صاروخا باليستيا من اليمن "استهدف نجران"
- 31 مارس/ آذار 2018
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اعترضت قوات الدفاع الجوي في السعودية صاروخا أطلق من اليمن باتجاه المملكة، بحسب مسؤولين.
وقال الحوثيون في اليمن إنهم أطلقوا الصاروخ باتجاه قاعدة عسكرية بمدينة نجران بجنوب السعودية.
وهذا هو أحدث هجوم من نوعه يشنه الحوثيون بإطلاق صواريخ تستهدف أراضي المملكة.
ويقود تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية حربا ضد الحوثيين، وذلك دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.