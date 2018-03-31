السعودية "تعترض" صاروخا باليستيا من اليمن "استهدف نجران"

  • 31 مارس/ آذار 2018
مصدر الصورة Reuters
Image caption أطلق الحوثيون صاروخا آخر منذ أيام باتجاه السعودية

اعترضت قوات الدفاع الجوي في السعودية صاروخا أطلق من اليمن باتجاه المملكة، بحسب مسؤولين.

وقال الحوثيون في اليمن إنهم أطلقوا الصاروخ باتجاه قاعدة عسكرية بمدينة نجران بجنوب السعودية.

وهذا هو أحدث هجوم من نوعه يشنه الحوثيون بإطلاق صواريخ تستهدف أراضي المملكة.

ويقود تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية حربا ضد الحوثيين، وذلك دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

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