"حرب كلامية" بين أردوغان ونتنياهو بسبب غزة

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تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب اندلاع أعمال العنف على حدود قطاع غزة الجمعة الماضي.

ولقي 16 فلسطينيا مصرعهم برصاص القوات الإسرائيلية الذي استهدف آلاف المتظاهرين الفلسطينيين في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.

ووصف أردوغان نتنياهو "بالإرهابي" بعدما اعترض الأخير على ماسماه "المحاضرة الاخلاقية" التركية واتهم أنقرة بقصف المدنيين دون تمييز خلال العمليات العسكرية التي تخوضها قواتها خارج الحدود.

وقال نتنياهو على حسابه على موقع تويتر "لن يستمع أكثر جيش في العالم التزاما بالأخلاقيات إلى محاضرة في الأخلاقيات من شخص يقوم بقصف المدنيين طوال سنوات دون تمييز".

وفي تعليق له مرتبط "بكذبة أبريل" كتب نتياهو "من الواضح أنهم يحتفلون بهذا الشكل بالأول من أبريل في أنقرة".

ووصف نتنياهو أردوغان سابقا "بالرجل الذي يقصف المزارعين الأكراد" في إشارة للحملة العسكرية التركية في منطقة عفرين شمال سوريا.

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وكان أردوغان قد وصف التصرف الإسرائيلي مع مظاهرات الجمعة الماضية التي نظمها الفلسطينيون في قطاع غزة بأنه "هجوم غير إنساني".

وقال أردوغان في خطاب متلفز "نتنياهو، أنت المحتل، والاحتلال على هذه الأراضي هو انت، لكن في الوقت نفسه فأنت إرهابي أيضا".

ويأتي ذلك ضمن حملة انتقاد دولية للرد الإسرائيلي العنيف على المظاهرات الفلسطينية الأخيرة.

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ونظم الفلسطينيون مظاهرات حاشدة على حدود قطاع غزة شارك فيها الآلاف واستبقت الذكرى السبعين لما يعرف "بالنكبة".

في هذه الأثناء رفض وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان التحقيق في مقتل الفلسطينيين خلال التظاهرات الأخيرة وهو الامر الذي طالبت به مؤسسات دولية متعددة منها الأمم المتحدة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن خمسة من أعضاء جناحها المسلح (كتائب القسام) من بين القتلى لكن إسرائيل ترفع العدد إلى 8.

ومن المقرر أن يستمر الفلسطينيون بالتظاهر في المنطقة لستة أسابيع للمطالبة بحق عودة اللاجئين وأبنائهم وأحفادهم للأراضي التي طردوا منها خلال النكبة.

لكن ليبرمان رفض الاتهامات التي وجهت للقوات الإسرائيلية بمحاولة فض التظاهرات بالعنف المفرط .

وقال ليبرمان "لقد قام الجنود باللازم، وأظن أنهم جميعا يستحقون ميداليات التكريم".