السيسي رئيسا لمصر بنسبة 97 بالمئة من أصوات الناخبين

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة تستمر أربع سنوات بدءا من يونيو/حزيران المقبل، بنسبة 97.08 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وقالت الهيئة إن عدد المصوتين بلغ 24 مليون و254 ألف، بنسبة إقبال بلغت 41 بالمئة، من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية والذي يصل إلى 59 مليون و78 ألف.

وشهدت هذه الانتخابات أكبر نسبة من الأصوات الباطلة في أي انتخابات شهدتها البلاد بمجموع مليون و762 ألف صوتا وبنسبة تتجاوز 7 بالمئة من إجمالي أصوات الحضور.

فيما حصل منافس السيسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد على 656 ألف صوت بنسبة 2.9 بالمئة من الأصوات الصحيحة.

وأجريت الانتخابات أيام 16 و17 و18 مارس/آذار خارج البلاد، و26 و27 و28 من الشهر ذاته داخل البلاد.

ومن المقرر أن يؤدي السيسي اليمين القانونية أمام مجلس النواب في جلسة خاصة، حسبما ينص الدستور المصري، في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران المقبل.