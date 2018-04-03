نتنياهو يلغي اتفاق ترحيل المهاجرين الأفارقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه ألغى اتفاق جديدا مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لإعادة ترحيل آلاف من المهاجرين الأفارقة، بعد أن أعلن تعليقه.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه "استمعت بعناية إلى كثير من التعليقات على الاتفاق. ونتيجة لذلك، وبعد إعادتي النظر في عيوبه ومميزاته، قررت إلغاء الاتفاق".