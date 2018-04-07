وفاة الصحفي الفلسطيني ياسر المرتجى بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

مصدر الصورة Reuters Image caption أصيب المرتجى أمس برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تغطيته "مسيرة العودة" التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة صحفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وقالت الوزارة أن عدد القتلى "في أحداث الجمعة الثانية لمسيرة العودة " قد ارتفع بعد وفاة الصحفي ياسر المرتجى إلى 10 قتلى.

وأُجمل عدد الاصابات بـ " 1354 إصابة منها 492 بالرصاص الحي والمتفجر، وما زال 33 جريحا منها بحالة خطرة" بحسب بيان الوزارة.

ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المرتجي، 31 عاما، الذي وصفته بأنه يعمل صحفيا في وكالة "عين ميديا" في غزة.