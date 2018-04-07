الحوثيون يقولون إنهم قتلوا عشرات من الجنود السودانيين شمالي اليمن

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أعلنت مصادر عسكرية ووسائل إعلام تابعة للحركة الحوثية في اليمن أن الحوثيين قتلوا العشرات من الجنود السودانيين التابعين للتحالف بقيادة السعودية في معارك شمالي اليمن.

وأضافت المصادر أن الحوثيين نصبوا كمينا للقوات السودانية التي كانت تحاول التقدم باتجاه صحراء ميدي بمحافظة حجة الحدودية شمالي اليمن.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من التحالف بشأن هذه التقارير، كما لم يصدر أي تعليق من السودان.

وانضم السودان إلى التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في عام 2015.

وكانت تقارير تحدثت الخميس عن إرسال المئات من الجنود السعوديين والسودانيين إلى الشمال لدعم القوات المتواجدة في صعده.

وتقود الرياض تحالفا عسكريا منذ مارس/آذار 2015 دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين وأنصارهم.