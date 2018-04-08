ستبدأ بعد قليل مفاوضات بين الحكومة السورية ومسلحي جيش الإسلام في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر رسمي سوري إن مسلحي جيش الإسلام هم الذين طلبوا التفاوض.

ولم يصدر أي تأكيد من جيش الإسلام، الذي يسيطر على دوما، آخر مناطق المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، بشأن المفاوضات.

ويتهم الإعلام السوري جيش الإسلام باستخدام المدنيين في دوما دروعا بشرية. ويقول إن المسلحين يمنعون المدنيين من مغادرة المدينة.

غير أن التليفزيون السوري الرسمي نقلا عن "مصدر عسكري قوله إن "33345 شخصا خرجوا من دوما منذ الخامس من الشهر الماضي".

وحسب المصدر، فإن الجيش السوري أمًن خروج آلاف المدنيين عبر ممر مخيم الوافدين ونقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة.