ترامب: سيكون هناك ثمن باهظ" للهجوم الكيماوي على المدنيين في سوريا

  • 8 أبريل/ نيسان 2018
خبر عاجل

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة روسيا وإيران والرئيس السوري بشار الأسد في أعقاب ما يشتبه بأنه هجوم كيماوي في سوريا.

وقال ترامب إنه "سيكون هناك ثمن باهظ" للهجوم بالأسلحة الكيماوية على المدنيين في سوريا.

واستخدم ترامب لهجة شديدة في انتقاد الأسد، إذ وصفه بـ "الحيوان".

وقد أفيد بمقتل عشرات الاشخاص في مدينة دوما التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة في ريف العاصمة السورية دمشق السبت.

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة