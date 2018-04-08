ترامب: سيكون هناك ثمن باهظ" للهجوم الكيماوي على المدنيين في سوريا

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة روسيا وإيران والرئيس السوري بشار الأسد في أعقاب ما يشتبه بأنه هجوم كيماوي في سوريا.

وقال ترامب إنه "سيكون هناك ثمن باهظ" للهجوم بالأسلحة الكيماوية على المدنيين في سوريا.

واستخدم ترامب لهجة شديدة في انتقاد الأسد، إذ وصفه بـ "الحيوان".

وقد أفيد بمقتل عشرات الاشخاص في مدينة دوما التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة في ريف العاصمة السورية دمشق السبت.