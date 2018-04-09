وكالة الأنباء السورية: قصف أمريكي لمطار التيفور العسكري قرب حمص

  • 9 أبريل/ نيسان 2018
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وكالة الأنباء السورية: صواريخ - يرجح أنها أمريكية - تستهدف مطار التيفور العسكري قرب حمص والدفاعات الجوية تتصدى لها

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