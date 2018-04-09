روحاني: الولايات المتحدة ستندم إن انسحبت من الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سيندم على قراره إذا قرر الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي وقعته إيران وست من دول العالم الكبرى في 2015 ، وتوعد برد "أقوى مما يتخيل" ترامب.

وقال روحاني "يوم التقنية النووية"، إن بلاده "لن تنتهك الاتفاق، لكن إذا انسحبت الولايات المتحدة منه، فإنها ستندم على ذلك بالتأكيد".

وأضاف في خطاب بثة التليفزيون الرسمي بمناسبة يوم التكنولوجيا النووية الوطني "سيكون ردنا أقوى مما يتخيلونه، وسوف يرون ذلك خلال أسبوع".