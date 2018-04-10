الرئيس السوداني عمر البشير يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين

مصدر الصورة Getty Images Image caption أمر الرئيس السوداني عمر البشير بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في البلاد

أمر الرئيس السوداني عمر البشير بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في البلاد، حسبما قالت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأوضحت الوكالة الأنباء السودانية على موقعها على الإنترنت "أصدر رئيس البلاد مرسوما بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين".

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وكانت السلطات السودانية قد أطلقت سراح 80 من النشطاء والشخصيات السياسية في فبراير/شباط من العام الماضي بعد أمر مماثل من البشير. ولكن الكثيرين بقوا في السجن.

وشنت قوات الأمن السودانية قد شنت مؤخرا حملة على زعماء المعارضة والنشطاء بعد اندلاع احتجاجات متفرقة ضد إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة.