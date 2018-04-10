استقالة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن الداخلي

مصدر الصورة Getty Images Image caption لم يذكر البيت الأبيض سبب استقالة بوسيرت

أكد البييت الأبيض استقالة توم بوسيرت، مستشار الرئيس، دونالد ترامب، للأمن الداخلي، ليضاف إلى سلسلة الاستقالات في الإدارة الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن ارئيس ترامب "ممتن لتوم على تفانيه في ضمان سلامة وأمن بلادنا العظيمة".

وتأتي استقالة بوسيرت بعد يوم واحد من تعيين سفير الولايات المتحدة السابق لدى الامم المتحدة، جون بولتون، مستشارا للأمن القومي.

وبلغ عدد المسؤولين في البيت الأبيض الذين أقالهم ترامب أو استقالوا من أنفسهم 30 مسؤولا.

ولم يوضح بيان البيت الأبيض سبب استقالة بوسيرت.

وجاء في البيان: "قاد توم جهود البيت الأبيض لحماية البلاد من التهديدات الإرهابية، وتعزيز دفاعاتنا الالكترونية، ومواجهة عدد غير مسبوق من الكوارث الطبيعية".

وقالت قناة سي بي اس "إن بوسيرت، الذي كان مساعدا لترامب للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، دفع إلى الاستقالة".

ويأتي رحيله من المنصب في إطار تغييرات أحدثها بولتون، الذي تولى منصبا جوهريا كمستشار للرئيس لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية.

ويعد بولتون من صقور فترة بوش، وهو ثالث مستشار للأمن القومي يعينه ترامب خلال 14 شهرا.

وكان المتحدث باسم مجلس الامن القومي، مايكل أنتون قد استقال قبل تسلم بولتون مهامه الجديدة.