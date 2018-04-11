روسيا تهدد بإسقاط أي صاروخ أمريكي على سوريا واستهداف مصدره

مصدر الصورة Reuters Image caption الهجوم الذي وقع في دوما أصاب مئات الأشخاص

قال سفير روسيا في لبنان إن أي صاروخ أمريكي يطلق على سوريا سوف يُسقط، وسوف تُستهدف مواقع إطلاقه.

وأضاف السفير الروسي، ألكسندر زاسبكين، في تعليقات بثت أمس الثلاثاء إنه يشير بذلك إلى ما قاله الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس أركان القوات المسلحة الروسية.

وكان الجيش الروسي قد قال في 13 مارس/آذار إنه سيرد على أي ضربة تشنها الولايات المتحدة على سوريا، مستهدفا أي صواريخ ومنصات إطلاق ضالعة في أي هجوم كهذا.

وتعد روسيا أقوى حليف للرئيس السوري بشار الأسد.

وتبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن إن كانت ستضرب سوريا بسبب وقوع ما يشتبه بأنه هجوم كيمياوي السبت قالت منظمات إغاثة ومنظمات طبية إنه أودى بحياة عشرات الأشخاص في بلدة دوما التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة.

وقال زاسبكين لتلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية متحدثا بالعربية "إذا شن الأمريكيون ضربة ... فسوف تُسقط الصواريخ، وحتى مصادر إطلاق الصواريخ".

وأضاف أن أي اشتباك "سوف يُستبعد حدوثه، ولذلك فنحن مستعدون لإجراء مفاوضات".

وقد أجهضت روسيا والولايات المتحدة محاولات كل منهما الأخرى في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لبدء تحقيقات دولية في الهجمات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رحلة كان من المقرر أن يبدأها إلى أمريكا اللاتينية نهاية هذا الأسبوع للتركيز على الرد على ما حدث في سوريا، بحسب ما قاله البيت الأبيض.

وحذر ترامب أول أمس الاثنين من رد سريع وقوي فور تحديد المسؤولية وراء الهجوم الذي وقع في سوريا.