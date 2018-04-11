جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو تحطم طائرة نقل عسكرية على متنها أكثر من 200 جندي في الجزائر

تحطمت طائرة نقل عسكرية جزائرية تحمل على متنها 200 جندي على الأقل قرب العاصمة الجزائرية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأرسلت السلطات 14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر إن حصيلة القتلى قد تزيد عن 200 شخص، وإن كثيرا من المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتقي العلاج.

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ووقع الحادث صباح الأربعاء في مطار عسكري بمدينة بوفاريك، وهي قاعدة لسلاج الجو الجزائري بالقرب من العاصمة، الجزائر.

وأظهرت صور صعود دخان أسود كثيف من حطام الطائرة في موقع سقوط الطائرة في مطار بوتفليقة العسكري قرب العاصمة.

وكان 77 عسكريا وأفراد أسرتهم قد قتلوا في تحكم طائرة بالجزائر منذ أربعة أعوام.