انفجارات قوية تهز وسط العاصمة السعودية
- 11 أبريل/ نيسان 2018
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هزت ثلاثة انفجارات وسط العاصمة السعودية.
ويقول مراسلون إن أعمدة دخان تتصاعد من المنطقة.
وتقول وسائل إعلام سعودية إن السلاح الجوي السعودي اعترض صاروخا باليستيا في أجواء الرياض.
وجاء في بيان للتحالف العسكري بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت الأربعاء صاروخا فوق مدينة نجران، جنوبي البلاد.
وقالت قناة المسيرة الفضائية، التابعة للحوثيين، أن الجماعة استهدفت منشأة توزيع تابعة لشركة النفط السعودية "أرامكو" في المدينة.
ولم يصدر أي تعليق عن الشركة.