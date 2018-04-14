إسرائيل: الطائرة الإيرانية التي أسقطناها كانت محملة بالمتفجرات

مصدر الصورة Idf Image caption جزء من حطام الطائرة المسيرة

اتهمت الحكومة الإسرائيلية إيران بمحاولة الهجوم على أراضيها باستخدام طائرة بدون طيار أسقطتها قبل نحو شهرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بعد تحليل خط سير الطائرة الإيرانية واختبار المخلفات التي نجمت عنها بواسطة أجهزة الاستخبارات اتضح أنها كانت محملة بالمتفجرات.

وكشفت تل أبيب أن إحدى المرحيات القتالية تمكنت من إسقاط الطائرة ومنعت الهجوم الذي كانت تنوي إيران شنه على الأراضي الإسرائيلية.

وانطلقت الطائرة الإيرانية من قاعدة عسكرية في الأراضي السورية، وهي القاعدة التي شنت عليها إسرائيل غارات جوية في وقت لاحق.

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وفقدت القوات الجوية الإسرائيلية مقاتلة من طراز إف-16 خلال الهجوم فيما يعد خسارة غير معتادة غير أن الطيار والمساعد نجيا من التحطم بعدما خرجا من المقاتلة قبل سقوطها.

وتعرضت القاعدة الجوية نفسها (تي فور) لضربة جوية الإثنين الماضي بعد نحو شهرين من انطلاق الطائرة الإيرانية المسيرة منها حسبما يقول الجيش الإسرائيلي.

واتهمت سوريا وروسيا القوات الإسرائيلية بشن الهجوم الأخير الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا بينهم 7 إيرانيون ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على الهجوم.

وفي مقابلة سابقة مع بي بي سي رفض نائب وزير الخارجية الإيراني تأكيد قيام بلاده بإرسال طائرة مسيرة للهجوم على إسرائيل وأشار إلى أن الطائرة المسيرة كانت تابعة للجيش السوري.

وتتهم إسرائيل إيران ببناء قوة عسكرية لها في جنوب سوريا وإمداد حزب الله في جنوب لبنان بأسلحة وصواريخ متطورة كما اعتادت دوما اعتبار أن إيران عدو لها في المنطقة.

وتعد إيران الداعم الإقليمي للحكومة السورية وتمتلك جنودا وقوات وأسلحة داخل الأراضي السورية تعمل بالتعاون مع القوات الحكومية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد عام 2017 أن إيران تسعى لتشكيل قوة عسكرية لها داخل الأراضي السورية موضحا أن "بلاده لن تسمح بحدوث ذلك".