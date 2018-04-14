8 معلومات عن برويدي صديق ترامب المستقيل بسبب علاقة نسائية

Image caption برويدي من المتبرعين الرئيسيين للحزب الجمهوري وترامب

قدم إليوت برويدي مسؤول جمع التبرعات لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقالته من اللجنة المالية للحزب الجمهوري، وذلك عقب اعترافه بإقامة علاقة مع ممثلة إباحية سابقة وحملها خلال العلاقة، واتهامه بدفع 1.6 مليون دولار في القضية نفسها.

وكان وراء هذا الاتفاق الذي تم في الأشهر الأخيرة من العام الماضي مايكل كوهن المحامي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا للاتفاق كان برويدي سيدفع المبلغ المتفق عليه للمرأة في شكل أقساط على مدار عامين.

وقد باعت المرأة وتدعى كارين ماكدوغال حقوق بيع قصة علاقتها برويدي مقابل 150 ألف دولار للشركة الناشرة لمجلة ناشيونال إنكوايرر.

جورج نادر وعلاقته بــ"نفوذ الإمارات" على ترامب

فمن هو إليوت برويدي؟

فيما يلي معلومات عن إليوت برويدي رجل الأعمال صديق ترامب:

رجل أعمال يهودي أمريكي ولد عام 1957 وتخرج في جامعة كاليفورنيا

متبرع رئيسي للحزب الجمهوري ومن المتبرعين الرئيسيين لحملة الرئيس ترامب وكان نائب رئيس لجنة مشتركة لجمع التبرعات لصالح ترامب

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مارس/آذار 2018 أن هناك علاقة قوية تربط برويدي بجورج نادر مستشار ولي عهد أبو ظبي، حيث ساعده الأخير على تطوير أعمال شركته سيركينوس

قالت نيويورك تايمز إن برويدي قدم لنادر مذكرة عن اجتماع عقده مع ترامب في البيت الابيض تم التطرق خلاله إلى إمكانية عقد اجتماع خاص بين ترامب وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وتأييد مواقف الإمارات في القضايا الإقليمية ولاحقا وقع برويدي عقودا بمئات الملايين مع الامارات

أشارت نيويورك تايمز إلى أن برويدي التقى في سبتمبر/أيلول 2017 بالرئيس الأمريكي وحاول ترتيب لقاء غير رسمي بينه وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

ذكرت نيويورك تايمز أن برويدي مارس ضغوطا على ترامب لدفعه لإقالة وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون

في مارس/آذار الماضي رفع برويدي دعوى قضائية ضد قطر اتهم فيها الدوحة بالوقوف وراء قرصنة بريده الإلكتروني بهدف الإساءة إليه وتشويه سمعته في أمريكا وخارجها