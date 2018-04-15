القمة العربية: الملك سلمان ينتقد "تدخل إيران" بالشؤون الإقليمية

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استهل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز قمة جامعة الدول العربية في مدينة الظهران، شرقي السعودية، بانتقادات لما وصفه بـ"تدخلات سافرة" من جانب إيران في الشؤون الإقليمية.

واتهم الملك سلمان إيران بالقيام بـ"أعمال إرهابية" في المنطقة.

كما حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من أن "التدخل الإيراني" في اليمن والمنطقة "يضرب بعرض الحائط الأعراف الدولية".

وأعلن ‏الملك السعودي تسمية قمة الظهران بـ"قمة القدس"، متعهدا بالتبرع بـ150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس.

وجدد استنكاره لقرار الولايات المتحدة نقل السفارة الأمريكية بإسرائيل إلى مدينة القدس.

غياب أمير قطر

ويغيب أمير قطر تميم بن حمد عن قمة الظهران التي تشارك فيها معظم الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية على مستوى الزعماء والرؤساء أو رؤساء الحكومات.

ويمثل قطر مبعوثها الدائم في الجامعة العربية سيف بن مقدم البوعينين، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وكان أمير قطر قد شارك في القمة العربية التي عقدت في الأردن العام الماضي.

ويرى محللون أن عدم مشاركة أمير قطر يشير إلى غياب حل قريب في الأفق للخلاف الخليجي الذي بدء في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وقد قطعت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو/ حزيران الماضي، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة إياها بتمويل "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشكل قاطع.

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ونقلت قناة العربية عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الخميس قوله إن أزمة قطر لن تكون مطروحة في القمة العربية. مضيفا أن الحل لهذه الأزمة سيكون داخل مجلس التعاون الخليجي.

وقد شددت الدول الأربع المقاطعة لقطر قبيل انعقاد القمة، على أن مطالبها بإغلاق قناة الجزيرة وقطع قطر علاقاتها مع إيران أمور أساسية لحل الأزمة.