الدفاع الجوي السوري "يتصدى لهجوم صاروخي" على قاعدة جوية في حمص
أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بتصدي أنظمة الدفاع الجوي لهجوم صاروخي على قاعدة الشعيرات الجوية بالقرب من مدينة حمص.
كما أشارت تقارير غير مؤكدة إلى اعتراض صواريخ فوق قاعدة الضُمير الجوية العسكرية بالقرب من العاصمة دمشق.
ولم يتضح على الفور مصدر الصواريخ.
وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بأنه لم يكن هناك أي نشاط عسكري أمريكي في المنطقة في ذلك الوقت.
وكانت إسرائيل قد اتهمت بشن هجوم على قاعدة التيفور الجوية السورية الأسبوع الماضي.
ولم يرد أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.