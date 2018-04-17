مصدر الصورة EPA Image caption قصفت الولايات المتحدة قاعدة الشعيرات بالصواريخ في 2017

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بتصدي أنظمة الدفاع الجوي لهجوم صاروخي على قاعدة الشعيرات الجوية بالقرب من مدينة حمص.

كما أشارت تقارير غير مؤكدة إلى اعتراض صواريخ فوق قاعدة الضُمير الجوية العسكرية بالقرب من العاصمة دمشق.

ولم يتضح على الفور مصدر الصواريخ.

وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بأنه لم يكن هناك أي نشاط عسكري أمريكي في المنطقة في ذلك الوقت.

وكانت إسرائيل قد اتهمت بشن هجوم على قاعدة التيفور الجوية السورية الأسبوع الماضي.

ولم يرد أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.