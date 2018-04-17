السعودية تبدي استعدادا لإرسال قوات إلى سوريا

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption تصريحات الجبير جاءت في مؤتمر صحفي مع غوتيريش

أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن استعداد المملكة لإرسال قوات إلى سوريا تحت مظلة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إذا اتخذ قرار بتوسيعه.

وأوضح الجبير - خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن بلاده اقترحت تلك الفكرة من قبل لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وقال: "مازلنا نناقش مع الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام هذا الاقتراح، وكنا قد قدمناه من قبل لإدارة الرئيس أوباما".

وأشار إلى أن المناقشات "لا تزال جارية فيما يتعلق بنوعية القوات التي يجب أن توجد في شرق سوريا، ومن أين ستأتي".

وأشار إلى أن الاقتراح ليس جديدا، وأن بلاده "قدمت أيضا مقترحات لبعض أعضاء دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، السنة الماضية لإدارة أوباما. لكن الإدارة لم تتخذ إجراء إزاء الاقتراح".

وأكد الجبير أن بلاده تحافظ دائما على الوفاء بحصتها من المساهمات المالية، وتحمل المسؤولية والعبء.

وكانت تقارير قد أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من حلفائها العرب إرسال قوات تحل محل القوات الأمريكية في سوريا، بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين، لتساعد في استقرار المناطق شمال شرقي البلاد بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

مصدر الصورة AFP Image caption قوات التحالف في شمال سوريا

وأضافت الصحيفة أن جون بولتون، مستشار الرئيس ترامب الجديد للأمن القومي، طلب في الفترة الأخيرة من مسؤول مصري بحث إمكانية مشاركة مصر في هذه الاقتراح.

ولم يتسن لبي بي سي - عقب اتصالها بمكتب الرئاسة المصرية، ووزارة الخارجية - الحصول على تعليق من السلطات المصرية على هذه التقارير.

وقالت الصحيفة إن المبادرة جاءت عقب طلب الإدارة الأمريكية من السعودية، وقطر، ودولة الإمارات، المساهمة بمليارات الدولارات لإعادة تأهيل شمالي سوريا.