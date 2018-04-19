القوات العراقية تشن غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في سوريا

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شنت القوات الجوية العراقية ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في سوريا من جهة حدود العراق، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأضاف البيان أن الضربات تهدف إلى التسريع في القضاء على تنظيم الدولة في المنطقة بعد أن قضي عليه عسكريا في العراق.

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ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث باسم الجيش العراقي، العميد يحيى رسول، قوله إن هذه الهجمات نُفذت بالتنسيق مع الحكومة السورية.

مضيفا أن القوات الجوية العراقية استخدمت طائرات من طراز إف 16 لتنفيذ الضربات.