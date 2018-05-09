مصدر الصورة Getty Images Image caption أرشيف: عامل يحصي قوائم الاقتراع للانتخابات البرلمانية في 3 أيار/مايو 2010 في بغداد، العراق

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق إنها ستهيئ 684 مركزا للاقتراع داخل العراق وخارجه، من أجل الانتخابات المقررة في 12 مايو/أيار 2018، التي سيتنافس فيها آلاف المرشحين للفوز بـ 328 مقعداً.

وقال رئيس وحدة انتخابات الخارج في المفوضية، متين الجادرجي إن الدول التي ستفتتح فيها مراكز الاقتراع هي 19 دولة وهي كالآتي: إيران، الأردن، تركيا، أمريكا، فنلندا، مصر، لبنان، كندا، أستراليا، السويد، بريطانيا، فرنسا، نيوزيلندا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، الدنمارك، روسيا، والإمارات العربية المتحدة".

ويتنافس في الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، عبر 7 آلاف و367 مرشحاً، موزعين على النحو التالي:

88 قائمة انتخابية

205 كيانات سياسية

27 تحالفاً انتخابياً

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أبرز التحالفات والقوائم الانتخابية

ائتلاف النصر

يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي ومعه قوى وأحزاب صغيرة، ويُتوقع أن يحصل على المركز الأول من حيث عدد أصوات الناخبين أو يصبح رقما مهما في الانتخابات. وتتواجد قوائم هذا التحالف في 18 محافظة بما فيها محافظات إقليم كردستان.

تضم الكتلة قيادات بارزة من حزب الدعوة، مثل عباس البياتي وعلي العلاق ووليد الحلي وشخصيات سياسية من بينها آراس حبيب كريم، أمين عام المؤتمر الوطني العراقي، وشخصيات سنية من بينهم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي.

تحالف الفتح

ويقوده الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، ويتألف من فصائل الحشد الشعبي والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الذي انفصل عنه زعيمه السابق عمار الحكيم، وأحزاب سياسية صغيرة من مكونات أخرى.

يرى هذا التحالف أنه من الممكن الحصول على نسبة أصوات عالية بسبب مساهمات قوى الحشد الشعبي في دحر تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية

ائتلاف دولة القانون

يتزعم الائتلاف رئيس الوزراء العراقي السابق والأمين العام لحزب "الدعوة الإسلامية" نوري المالكي. ويُنظر إليه كقوة لا يُستهان بها رغم انفصال منظمة بدر والمستقلين بزعامة حسين الشهرستاني عنه، وقوته تتمثل بشخص المالكي الذي يمتلك قاعدة شعبية واسعة في العراق. ويضم الائتلاف قيادات من حزب الدعوة مثل خلف عبد الصمد، ومحمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية وخالد الأسدي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أرشيف: امرأة تقوم بالتصويت في مدينة الصدر في الانتخابات البرلمانية العراقية في 30 يناير/كانون الثاني 2005

تحالف سائرون

وهو تحالف بين التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر مع الحزب الشيوعي العراقي بزعامة رائد فهمي وأحزاب أخرى منها حزب الاستقامة بزعامة حسن العاقولي، والتجمع الجمهوري بزعامة سعد عاصم الجنابي، وحزب الدولة العادلة بزعامة قحطان الجبوري.

تيار الحكمة الوطني

وهو بزعامة رئيس المجلس الاسلامي الأعلى السابق عمار الحكيم، ومن أبرز الشخصيات التي يضمها هذا التيار وزير الرياضة والشباب عبد الحسين عبطان والغالبية من الشباب.

تحالف القرار العراقي

يترأسه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وقوى وشخصيات سنية مختلفة في المحافظات الغربية ، ويُعتقد أنه سيحصد الكثير من أصوات الناخبين السنة في مناطق تواجدهم، ومن أبرز الشخصيات المنضوية فيه، ظافر العاني وأحمد المساري وسلمان الجميلي.

ائتلاف الوطنية

يتزعمه نائب رئيس الجمهورية الحالي والأمين العام لحركة "الوفاق الوطني" إياد علاوي، الشيعي الأصل والمحسوب على المكون السني، كما أن ائتلاف الوطنية يدمج بين الهويتين السنية والعلمانية، ومن أبرز شخصياته رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري الذي ترك الحزب الإسلامي العراقي وانضم إلى هذا التحالف.

تحالف بغداد

ويضم كتل وتحالفات سنّية عدة، من أبرزها الأنبار هويتنا، وديالى هويتنا ونينوى هويتنا وصلاح الدين هويتنا. ومن أبرز شخصياته رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، والنائبة الكردية القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آلاء طالباني التي كانت قد مثّلت مدينة السليمانية وكركوك لثلاث دورات متتالية، إلا أنها انضمت إلى هذا التحالف لأنه متنوع و لا يخص جهة معينة حسبما قالت على حسابها في الفيسبوك.

مصدر الصورة AFP Image caption أرشيف، طفلة عراقية ضمن مسيرات التأييد لقائمة حركة " كوران: التغيير في مدينة السليمانية في 22 يوليو /تموز 2009

قائمة السلام الكردستانية

وهو تحالف الحزبين الكرديين التقليديين في إقليم كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتولى رئاسته كوسرت رسول علي بعد موت زعيمه الراحل جلال الطالباني. ويُعتقد أن تكون شعبيتهما قد تقلصت في السنوات الأخيرة.

تحالف الوطن

ويضم ثلاث حركات هي، حركة التغيير (كوران)، وتحالف العدالة الديمقراطية برئاسة القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، والحركة الاسلامية الكردية. ازدادت شعبية الحركات المنضوية في هذا التحالف في الآونة الأخيرة، وٌيتوقع له أن ينافس قائمة السلام الكردستانية بقوة.