الأمن السعودي "يسقط طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة" بمنطقة القصور الملكية

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أسقطت القوات الأمنية السعودية ما قالت إنها طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة حومت فوق حي يضم قصورا ملكية في العاصمة السعودية الرياض، بحسب وسائل اعلام رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض قوله إنه "عند الساعة 19.5019 (16.50 غرينتش) من مساء السبت لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)".

وأوضح المتحدث أن رجال الأمن في النقطة "تعاملوا معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص"، الأمر الذي يشير إلى قيامهم بإسقاط الطائرة.

وجاء هذا التصريح في أعقاب تقارير غير مؤكدة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي عن إطلاق نار كثيف في منطقة القصور الملكية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي كبير تأكيده أن الملك سلمان بن عبد العزيز لم يكن في قصره في الرياض وقت وقوع الحادث.

وأضاف المسؤول أن الملك كان في مزرعته في منطقة الدرعية حينها.

ونفت السلطات السعودية وقوع أي خرق أمني كبير، مضيفة أن الجهات المختصة شرعت بإجراءات التحقيق حول ملابسات واقعة "الطائرة الترفيهية الصغيرة".

وقد شددت الإجراءات الأمنية حول القصور الملكية في الأشهر الأخيرة التي شهدت بدء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إصلاحات إقتصادية واجتماعية واسعة لإعداد البلاد الى مرحلة ما بعد النفط، يرى مراقبون أنها ستثير غضب المتشددين الدينيين في المملكة.

مصدر الصورة Reuters Image caption عادة ما يطلق الحوثيون صواريخ على الأراضي السعودية، وبضمنها العاصمة الرياض

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل مسلح اثنين من الحرس وجرح ثلاثة آخرين في بوابة قصر ملكي في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، بحسب وزارة الداخلية السعودية.

وقد قتل الحرس الملكي المسلح الذي وصفته الداخلية حينها بأنه مواطن سعودي بعمر 28 عاما كان مسلحا ببندقية كلاشينكوف وثلاث قنابل يدوية.

وتخوض السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات حربا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وقد أدت تلك الحرب إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم،بحسب الأمم المتحدة.

ويواصل التحالف الذي تقوده السعودية غاراته الجوية على أهداف الحوثيين ويضرب حصارا على البلاد جوا وبحرا وبرا.

وعادة ما يطلق الحوثيون صواريخ على الأراضي السعودية، وبضمنها العاصمة الرياض.

وفي واحدة من أكبر الهجمات حتى الآن، قالت السعودية أواخر الشهر الماضي إنها اعترضت سبعة صواريخ أطلقها الحوثيون على مدن سعودية من بينها الرياض.