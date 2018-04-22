السعودية: مقتل معتمرين بريطانيين في حادث مروري

مصدر الصورة AFP Image caption الحافلة كانت في رحلة من مكة إلى المدينة

قتل أربعة بريطانيين وأصيب 12 آخرون في حادث ارتطام بالسعودية، حسبما أفادت شركة للرحلات السياحية.

وكان القتلى، وهم من بلدتي بلاكبرن وبريستون بمنطقة لانكشير، في رحلة عمرة.

وقالت شركة هاشم للسياحة، ومقرها في بلاكبرن، إن الحافلة التي كانت تقلهم اصطدمت يوم السبت بشاحنة لنقل الوقود، فاشتعلت فيها النيران.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية علمها بمقتل البريطانيين في السعودية.

وأفادت شركة السياحة بأنها أخطرت أهالي القتل بالحادث. ويعتقد أن هناك صبيا بين المصابين.

ووقع الحادث في بداية الرحلة التي تستغرق 5 ساعات من مكة إلى المدينة.

وتقول الشركة إنها مختصة في رحلات الحج والعمرة وإن لديها خبرة ممتدة منذ 15 عاما في هذا المجال.

وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية "نقدم المساعدة لعائلات المواطنين البريطانيين الذين قتلوا والذين أصيبوا بجروح في حادث المرور الأليم".