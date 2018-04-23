بالصور: جولة داخل "أنفاق سرية" بمدينة دوما في سوريا
المعاقل السابقة للمعارضة المسلحة في دوما السورية تكشف عن بعض أسرارها، بعد خروج المسلحين منها، واستعادة القوات الحكومية السيطرة عليها.
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EPA
نفق مضاد للقنابل تركته فصائل المعارضة المسلحة، التي كانت تسيطر على بلدة دوما في سوريا. وهو يتسع لحركة مرور الدراجات النارية.
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EPA
النفق مجهز بالكهرباء ويشكل شبكة طرق تحت البلدة.
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EPA
ويتميز بناء النفق بتعزيزات على جدرانه وبرصف أرضيته.
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EPA
وعندما تخرج إلى نور الشمس تدرك لماذا يلجأ الناس إلى أعماق النفق للاختباء.
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EPA
أغلب ما فوق الأرض في معاقل المعارضة المسلحة قرب دمشق تحول إلى ركام.
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EPA
لكن لا تزال في دوما بعض الملاعب والأراجيح للأطفال.
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