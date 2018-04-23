بالصور: جولة داخل "أنفاق سرية" بمدينة دوما في سوريا

  • 23 أبريل/ نيسان 2018

المعاقل السابقة للمعارضة المسلحة في دوما السورية تكشف عن بعض أسرارها، بعد خروج المسلحين منها، واستعادة القوات الحكومية السيطرة عليها.

  • دوما EPA

    نفق مضاد للقنابل تركته فصائل المعارضة المسلحة، التي كانت تسيطر على بلدة دوما في سوريا. وهو يتسع لحركة مرور الدراجات النارية.

  • دوما EPA

    النفق مجهز بالكهرباء ويشكل شبكة طرق تحت البلدة.

  • دوما EPA

    ويتميز بناء النفق بتعزيزات على جدرانه وبرصف أرضيته.

  • دوما EPA

    وعندما تخرج إلى نور الشمس تدرك لماذا يلجأ الناس إلى أعماق النفق للاختباء.

  • دوما EPA

    أغلب ما فوق الأرض في معاقل المعارضة المسلحة قرب دمشق تحول إلى ركام.

  • دوما EPA

    لكن لا تزال في دوما بعض الملاعب والأراجيح للأطفال.