بالصور: جولة داخل "أنفاق سرية" بمدينة دوما في سوريا

المعاقل السابقة للمعارضة المسلحة في دوما السورية تكشف عن بعض أسرارها، بعد خروج المسلحين منها، واستعادة القوات الحكومية السيطرة عليها.