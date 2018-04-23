من هو المصور شوكان الذي يكرم وهو خلف القضبان؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption يعاني شوكان من التهاب الكبد الوبائي ومحروم من العلاج حسب منظمة العفو الدولية

أعلنت منظمة التربية والثقافة والعلوم - اليونسكو منح المصور الصحفي المصري المعتقل محمود أبو زيد المعروف بـ"شوكان" جائزة حرية الصحافة الدولية المرموقة التي تحمل اسم "غييرمو كانو".

وقالت رئيسة اللجنة التي تمنح الجائزة ماريا ريسا إن "اختيار محمود أبو زيد جاء تقديرا لشجاعته، ومقاومته والتزامه حرية التعبير".

وكان شوكان يعمل لحساب وكالة "ديموتيكس" البريطانية عندما تم توقيفه في 14 أغسطس/آب 2013 أثناء تغطيته فض اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في محيط مسجد رابعة العدوية شرقي القاهرة.

ونشر موقع وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد 21 ابريل/ نيسان تصريحا للمتحدث باسم الوزارة ندد فيها باعتزام اليونسكو منح شوكان هذه الجائزة.

وقال المتحدث أحمد أبو زيد إن شوكان "متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية، منها جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة".

لكن منظمات مدافعة عن حقوق الانسان والصحفيين تنتقد استمرار اعتقال شوكان وتقول إن التهم الموجهة له "لا اساس لها وهو مجرد سجين رأي ويحاكم بسبب عمله الصحفي".

من هو شوكان

ويبلغ شوكان 31 عاما من العمر وهو مصور صحفي اسمه الحقيقي "محمود عبد الشكور أبو زيد" مسجون على ذمة التحقيق منذ أغسطس/آب 2013 والقى القبض عليه أثناء القيام بتأدية عمله الصحفي، وفقا لمحامي الدفاع عنه.

وينتمي لأسرة من محافظة قنا، وعمل مصورا لدى أكثر من وكالة عالمية، والتقط العديد من الصور المهمة، التي جعلته من أهم 200 مصور صحفي حول العالم لدى الوكالة التى كان يعمل لصالحها عند اعتقاله.

ويقول محمد، الشقيق الأكبر لشوكان، إن محمود عمل مراسلا لصحيفة "الأهرام المسائي" لمدة 6 أشهر قبل أن يبدأ العمل مصورا حرا بوكالة ديموتكس التي خاطبت جهات التحقيق في مصر وأكدت طبيعة عمل شوكان، وأسباب وجوده لحظة فض الأمن ميدان رابعة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن شوكان "تعرض للتعذيب، كما أنه لا يتلقى الرعاية الصحية اللازمة له للعلاج من التهاب الكبد الوبائي سي".

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مصدر الصورة RSF Image caption قالت الامم المتحدة إن اعتقال شوكان اعتباطي بينما دعت صحفيون بلا حدود إلى اطلاق سراحه فورا

ترحيب

ورحبت منظمة صحفيون بلا حدود بمنح شوكان الجائزة و طالبت السلطات المصرية باطلاق سراحه.

وقالت المنظمة "نرحب بمنح جائزة حرية الصحافة الدولية المرموقة والتي تحمل اسم غييرمو كانو لمحمود أبو زيد، المصور الصحفي المصري المعتقل والمعروف باسم شوكان، وندعو السلطات المصرية إلى اطلاق سراحه فورا".

وقال الامين العام للمنظمة كريستوف ديلوار "شوكان ليس ارهابيا، هو صحفي ويمثل قيمة لبلده واليوم نجدد دعوة السطات المصرية إلى اطلاق سراحه دون قيد أو شرط".