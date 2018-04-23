"غارة للتحالف تقتل" رئيس الذراع السياسي للحركة الحوثية في اليمن

قُتل قيادي سياسي بارز بالحركة الحوثية في اليمن في ضربة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية، حسبما أوردت محطة تلفزيونية تابعة للحوثيين.

وذكرت قناة "المسيرة" التلفزيونية أن صالح الصماد، رئيس "المجلس السياسي"، قُتل يوم الخميس الماضي في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وحل مهدي المشاط رئيسا للمجلس مكان الصماد.

ولم يرد على الفور تأكيد من التحالف، الذي يدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي منذ نحو ثلاث سنوات.