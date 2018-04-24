روحاني يهدد ترامب بـ"عواقب وخيمة" إذا انسحب من الاتفاق النووي

مصدر الصورة Reuters Image caption روحاني حذر ترامب مجددا من مغبة الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة من مغبة الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى العالمية مع طهران.

وهدد روحاني بـ"عواقب وخيمة" إذا مضى ترامب قدما وأعلن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق.

وتأتي تصريحات روحاني قبيل مباحثات بين ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن قضايا من أهمها تلك القضية نفسها.

ووقعت إيران على الاتفاق في عام 2015 مع ست قوى عظمى، وبموجبه تحد إيران من برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها.

ولم يوضح روحاني طبيعة رد طهران على أي قرار أمريكي بالانسحاب من الاتفاق.

لكن وزير خارجيته محمد ظريف ذكر من قبل أن بلده قد يستأنف تخصيب اليورانيوم.

ودأب ترامب على انتقاد الاتفاق، ووصفه بأنه "واحد من أسوأ الصفقات التي رأيتها".