خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى الوحدة ضد الولايات المتحدة

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption خامنئي انتقد ترامب معتبرا بعض ما قاله مهينا للمسلمين

دعا المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الأمم الإسلامية إلى الوحدة في مواجهة ما وصفه بالاستكبار العالمي.

وقال خامنئي في خطاب متلفز إن إيران ستصمد بثبات حيال محاولات استقواء الولايات المتحدة.

وأضاف أن "الأمة الإيرانية قاومت بنجاح محاولات استقواء من قبل أمريكا وقوى مستكبرة أخرى، وسوف نواصل المقاومة ... ويجب على الأمم الإسلامية أن تقف بثبات ضد أمريكا والأعداء الآخرين".

وانتقد خامنئي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لقوله الثلاثاء بأن بعض دول الشرق الأوسط "لن تصمد أسبوعا واحدا" بدون حماية الولايات المتحدة.

وقال إن "تعليقات مثل هذه مهينة للمسلمين ... وهناك للأسف حرب في منطقتنا بين دول إسلامية بعضها بعضا".

ولا تزال السعودية وإيران منخرطتين في حروب بالوكالة في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وجاءت تصريحات خامنئي في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لواشنطن التي استغرقت ثلاثة أيام، حيث حاول إقناع الرئيس ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي.

وقال ماكرون إن محاولاته لم تنجح فيما يبدو.

وسيقرر الرئيس ترامب الشهر المقبل إن كان سيتخلى عن الاتفاق الذي يهدف إلى الحيلولة دون إنتاج طهران أسلحة نووية.

وظل ترامب ينتقد الاتفاق مرارا واصفا إياه بأنه سيء ولين جدا.