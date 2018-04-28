الحرب في عيون أطفال سوريا

الصورة التي رسمها أحد الأطفال الذين ذاقوا ويلات الصراع الدائر منذ أكثر من سبع سنوات يظهر بها أشخاص في قارب وسط المياه وآخرون في المياه. وشُرد حوالي نصف السوريين جراء الحرب مع هروب حوالي 5.65 مليون سوري إلى الخارج. ورغم الخطورة التي تنطوي عليها عمليات عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، خاطر مئات الآلاف من السوريين بأنفسهم في حاويات بحرية غير مؤهلة للإبحار يشغلها مهربو البشر سعيا إلى اللجوء إلى دول أوروبا.