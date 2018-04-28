مصدر الصورة AFP Image caption الحوثيون تعهدوا بالانتقام لمقتل صالح الصماد في غارة شنتها طائرات التحالف بقيادة السعودية يوم 19 من الشهر الحالي.

قُتل قادة حوثيون في غارات شنتها طائرات التحالف بقيادة السعودية بالعاصمة اليمنية، حسب وسائل إعلام سعودية.

وجاءت الغارات بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن على الأراضي السعودية.

وقالت قناة الإخبارية السعودية إن ضربات التحالف الجوية قتلت زعيمين بجماعة أنصار الله الحوثية في صنعاء.

وتقول تقارير إن الغارات استهدفت وزارة الداخلية اليمنية في المدينة، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأعلن التحالف أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن ظهر الجمعة "استهدف مناطق مدنية آهلة بالسكان في منطقة نجران بالسعودية".

وقد تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض الصاروخ، ولم تحدث أضرار بشرية، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ونقلت الوكالة عن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، وصفه إطلاق الصاروخ بأنه عمل عدائي. وقال إنه "يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق قرارات الامم المتحدة".

وأضاف المالكي أن هدف الحوثيين وإيران هو "تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي".

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وتقود السعودية تحالفا عسكريا تقول إنه يستهدف إعادة الشرعية في اليمن. وبدأت عمليات هذا التحالف في أواخر شهر مارس/آذار عام 2015 ضد ما يقول إنها أهداف عسكرية للحوثيين.

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ويتهم الحوثيون السعودية والتحالف بتدمير بنية اليمن التحتية واستهداف المدنيين.

وكانت السعودية قد أكدت الأربعاء شن التحالف غارة في اليمن أدت إلى مقتل صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى، للحركة الحوثية في التاسع من الشهر الحالي.

وتعهد عبد الملك الحوثي، زعيم أنصار الله، بالانتقام لمقتل الصماد.

وتقول تقديرات إن الحرب في اليمن أدت إلى مقتل حوالي 10 آلاف شخص، وإغراق البلاد في أزمة إنسانية توصف بأنها الأسوأ في العالم.