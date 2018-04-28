السلطات السعودية تعتذر عن ظهور نساء بصورة "غير لائقة" في فعاليات للمصارعة

مصدر الصورة AFP/GETTY Image caption نجوم المصارعة العالمية مثل جون سينا حضروا إلى السعودية للمشاركة في العرض

اعتذرت الهيئة العامة للرياضة السعودية من الجماهير عن ظهور نساء بصورة "غير لائقة وملابس غير محتشمة" على التليفزيون أثناء فعاليات مهرجان "أعظم رويال رامبل" للمصارعة الحرة الترفيهية، الذي استضافته مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.

واستضافت السعودية لأول مرة عروض اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "WWE"، حضرها جمهور من الرجال والنساء السعوديات، لكن السلطات رفضت مشاركة النساء في المنافسات.

وكانت مقاطع لمصارعات يرتدين ملابس غير محتشمة، بحسب القوانين السعودية، قد ظهرت على شاشة التليفزيون الرسمي خلال فقرة إعلانية ترويجية لمباريات المصارعة التي ستقام في جدة، ورغم قطع التليفزيون بثه فجأة إلا أنها أثارت الاستياء وانتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي محاولة لامتصاص الغضب أصدرت الهيئة العامة للرياضة السعودية بيان اعتذار من الجماهير ونشرته على موقعها وصفحتها على تويتر، يوم السبت، ووصفت المشهد بأنه "غير محتشم".

وكتبت الهيئة في بيانها :"تود الهيئة العامة للرياضة أن تقدم اعتذارها للمشاهدين والمتابعين لفعاليات مهرجان "أعظم رويال رامبل"، التي أقيمت أمس في جدة حيال اللقطة النسائية غير المحتشمة، التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات، وتؤكد رفضها القاطع لذلك في ظل التزامها باستبعاد كل ما يسيئ أو يتعارض مع قيم المجتمع".

هزيمة إيران

وحمل العرض الترفيهي أيضا رسائل سياسية هامة بوجود مباراة بين سعوديين ومصارعين إيرانيين، وتمكن المصارعون السعوديون من هزيمة الإيرانيين، الذين دخلوا إلى الحلبة رافعين علم إيران، وطردوهم من العرض أيضا.

وعلى الرغم من هزيمة الإيرانيين بسهولة، إلا أن البعض على الإنترنت أبدوا استغرابهم من السماح بوجود العلم الإيراني والتلويح به دخل الملعب وعلى الحلبة.

بينما رأى أخرون بأنه تفكير حكيم من جانب السعودية، ومحاولة إرسال رسالة إلى إيران بأنها قادرة على هزيمتها في الواقع.

وحضر أكثر من 60 ألف رجل وامراة وطفل إلى العرض، الذي استضافه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وكان لزاما على النساء الحضور "برفقة ولي" سواء الأب أو الزوج.

وجاء العرض في إطار اتفاق طويل الأجل بين الهيئة العامة للرياضة واتحاد المصارعة الترفيهية، خاصة أن مصارعة المحترفين تحظى بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط والسعودية خاصة.

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وهناك موقع لاتحاد المصارعة الترفيهية باللغة العربية، وأقيمت فعاليات مماثلة في دول عربية أخرى.

لكن العرض في السعودية جاء في إطار رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتطوير المملكة والدفع بأجندة إصلاحات جديدة، كان من ثمارها السماح للمرأة بقيادة السيارة والحصول على امتيازات أخرى.

كما شهدت السعودية أيضا أول عرض بدار الأوبرا وكذلك عرض أول فيلم سينمائي منذ عقود.

ويتعرض اتحاد المصارعة الترفيهية لحملة انتقادات على الإنترنت وذلك لقلة عدد المصارعات النساء في العرض، خاصة أنه حظي مؤخرا بترحيب واستحسان كبير للسماح بالمزيد من النساء للمشاركة في عروض المصارعة.