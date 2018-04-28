وزير الخارجية الأمريكي في الرياض في بداية جولته بالشرق الأوسط

مصدر الصورة Getty Images Image caption قال بومبيو الجمعة إنه سيناقش خلال جولته مستقبل الاتفاق النووي مع إيران

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرياض السبت في أولى محطات جولته التي تستغرق 3 أيام بالشرق الأوسط وتشمل إلى جانب العاصمة السعودية كل من القدس والعاصمة الأردنية عمان.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن زيارة بومبيو للرياض تهدف إلى توطيد العلاقات مع حلفاء مهمين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وكان بومبيو قد قال الجمعة إنه سيناقش خلال جولته مستقبل الاتفاق النووي مع إيران والذي أبرم في عام 2015 .

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وتأتي هذه الجولة وسط توقعات بقرارات وشيكة تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني ومراجعة لدور الولايات المتحدة في سوريا.

كما تأتي أيضا بعد يومين فقط من أداء بومبيو اليمين لتولي منصب وزير الخارجية الأمريكي حيث غادر فورا الى بروكسل للمشاركة الجمعة في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، قبل بدء جولته التي تشمل السعودية والأردن وإسرائيل.

الاتفاق النووي

يذكر أن بومبيو من صقور الإدارة الأمريكية ويعد معارضا شرسا للاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ويجري بومبيو محادثات في الرياض مع نظيره السعودي قبل أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الذي يعد أيضا معارضا شرسا لإيران.

وتقود المملكة حملة عسكرية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران، كما يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرياض ببذل مزيد من الجهود وزيادة مساهماتها المالية لدعم العمليات ضد الجهاديين التي تقودها واشنطن في سوريا من أجل السماح للجنود الأميركيين بالعودة سريعا إلى بلادهم.

وبعد السعودية، يتوجه بومبيو إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ثم يتوجه إلى الأردن.