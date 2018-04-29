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شدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع القوى الكبرى "غير قابل للتفاوض".

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية على الانترنت عن روحاني قوله في الاتصال الهاتفي إن "الاتفاق النووي أو أي قضية أخرى بذريعته، غير قابل للتفاوض مطلقا".

وشدد روحاني على القول إن "إيران لا تقبل أية قيود خارج تعهداتها".

وأعقبت كلمات روحاني تلك تحذير أطلقه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال زيارته لإسرائيل من "طموح إيران للهيمنة على الشرق الأوسط".

وقد أوضح بومبيو أن الولايات المتحدة ستنقض الاتفاق النووي مع إيران، ما لم تسفر المحادثات مع الشركاء الأوروبيين عن اجراء تحسينات على الاتفاق تضمن أن لا تمتلك الجمهورية الاسلامية أي أسلحة نووية على الاطلاق.

ومن جانبها اتفقت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران على مواصلة الالتزام بالاتفاق الحالي بوصفه أفضل سبيل لتحييد خطر امتلاكها لأسلحة نووية.

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وناقش كل من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أهمية المحافظة على الاتفاق الراهن في اتصالات هاتفية منفصلة خلال عطلة نهاية الأسبوع .

بيد أنهم أشاروا أيضا إلى الحاجة إلى مناقشة بعض المخاوف التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفسرت هذه الاشارة بضرورة تناول العناصر التي لم يغطها الاتفاق، وبضمنها صواريخ إيران الباليستية، والنشاطات "التي تزعزع الاستقرار الاقليمي".