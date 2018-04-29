الجيش السوري: صواريخ معادية تستهدف مواقع عسكرية في ريفي حماة وحلب

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تعرضت مواقع عسكرية في ريفي حلب وحماة لضربات جوية صاروخية، حسبما أعلن الجيش السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري سوري قوله " عدوان جديد تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء الأحد".

وكان التلفزيون السوري الرسمي قد أورد أنباء عن سماع دوي انفجارات متعاقبة في ريف حماة.

ونقلت وكالة رويترز عن سكان في المنطقة قولهم إن التفجيرات وقعت في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات إيرانية تساند الحكومة السورية.

وكانت إسرائيل قد شنت ضربات صاروخية مماثلة على مواقع للميليشيات الإيرانية في سوريا.